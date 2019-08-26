خير: ما حصل بالضاحية نوع جديد من أنواع الارهاب وبتوجيه من الحريري سنقف بجانب أي مواطن متضرر

لفت الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير بعد تفقد موقع سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​ والاضرار التي خلفتها إلى أن "هذا نوع من أنواع ​الارهاب​ الذي نراه على المواطنين اللبنانيين وارهاب مقنع وكل مرة يأتي بشكل جديد والمواطن اللبناني صامد ونحن دائما بتوجيه من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ نقف إلى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأضرار وهذه المنطقة متعرضة لعدة مرات لاعتداء الذي لن يتكرر بصمود اللبنانيين".

وأوضح أن "​الجيش​ كشف على الاضرار و​مجلس الوزراء​ سيعمل على التعويض لكل متضرر"، مشيراً إلى أن "ذلك سيتم بعد الانتهاء من ​تقرير​ الجيش و إحالته إلى مجلس الوزراء"، مؤكداً "إننا دائما الى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأي أضرار".