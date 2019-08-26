لفت الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بعد تفقد موقع سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في الضاحية الجنوبية والاضرار التي خلفتها إلى أن "هذا نوع من أنواع الارهاب الذي نراه على المواطنين اللبنانيين وارهاب مقنع وكل مرة يأتي بشكل جديد والمواطن اللبناني صامد ونحن دائما بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري نقف إلى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأضرار وهذه المنطقة متعرضة لعدة مرات لاعتداء الذي لن يتكرر بصمود اللبنانيين".
وأوضح أن "الجيش كشف على الاضرار ومجلس الوزراء سيعمل على التعويض لكل متضرر"، مشيراً إلى أن "ذلك سيتم بعد الانتهاء من تقرير الجيش و إحالته إلى مجلس الوزراء"، مؤكداً "إننا دائما الى جانب أي مواطن لبناني يتعرض لأي أضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر خير: ما حصل بالضاحية نوع جديد من أنواع الارهاب وبتوجيه من الحريري سنقف بجانب أي مواطن متضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.