ترمب: مجموعة السبع موحدة بشأن إيران

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بياريتس: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن مجموعة السبع موحدة بشأن إيران، خصوصاً بشأن الهدف المشترك المتعلق بضمان عدم حيازتها أسلحة نووية.

وأشار ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى "وحدة صف كبرى" ازاء إيران، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا.

وأوضح "لقد وصلنا تقريباً إلى استنتاج" بهذا الصدد، فيما قالت ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق الهدف "تسير ببطء".

وكرر ترمب بذلك الموقف الذي أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد وهو أن قادة دول مجموعة السبع يتشاركون الأهداف نفسها بشأن إيران لكن استراتيجيتهم بصدد الملف الإيراني متباينة.

وكان ترمب أظهر في وقت سابق مرونة إزاء الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس، بدعوة من ماكرون، للقاء نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان.

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وكان ترمب قد أبلغ سابقاً بهذه الزيارة، وامتنع الإدلاء بأية انتقادات بصددها، مؤكداً أن إيمانويل ماكرون "طلب موافقتي فقلت له: إذا كان ذلك ما تريده، فامض قدماً".

وأكد "كنت على علم بكل ما كان يقوم به ووافقت".

لكن ترمب لم يشأ لقاء ظريف، الذي فرضت عليه بدءاً من الأول من أغسطس عقوبات أميركية، معتبراً أنه "من المبكر جداً" عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني.

ويريد الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن مطالبةً بمزيد من القيود على السياسة الدبلوماسية والعسكرية الإيرانية، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

وتحاول فرنسا اقتراح تسوية على الطرفين الإيراني والأميركي، عبر التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتصدير جزء من نفطها مقابل استئنافها تطبيق التزاماتها المتعلقة بالشق النووي.

