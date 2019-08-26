شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد ينظم معسكرا رياضيا بمشاركة 250 شابا لدعم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسمه، أن الحزب حريص على الحضور فى أى فعالية رياضية للتحفيز على دعم وتشجيع الشباب فى المشاركة، مؤكدا أن الحزب شارك بشكل تطوعى فى تنظيم بطولة الأمم الأفريقية .

ولفت إلى أن الحزب يعتزم تنظيم فعالية لاستضافة شباب كرة اليد بمقر الحزب وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد لتكريم المنتخب بعد فوزه بكأس العالم للناشئين، كما سينظم الحزب معسكرا رياضيا فى غضون الشهر المقبل للتحفيز على دعم الرياضة بمشاركة 250 شابا.

واعتبر"الهضيبى" أن الأحزاب لها دور أساسى يتمثل فى السياسى ثم الاجتماعى والمؤسسى، بينما الرياضى يقع على الأحزب فى دعم توجه الدولة لتشجيع الرياضة وتوعية الجماهير المصرية بأن الرياضة هى روح الدولة، خاصة وأن كرة القدم هى اللعبة الشعبية فى مصر وأن حزب الوفد يستعين بشخصيات رياضية لتدعيم هذه الفكرة.