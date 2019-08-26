شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اتصالات النواب": جلسة موسعة حول التحول الرقمى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع موسعة بحضور وزير الاتصالات، وكافة الجهات المعنية والشركات العاملة فى القطاع، حول توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلاسراع بالتحول الرقمى الشامل فى الدولة والتأهيل التكنولوجى للكوادر البشرية، والخطوات الفعلية التى اتخذتها الحكومة على مستوى الجمهورية فى هذا الصدد، لاسيما والمكاسب التى تتحق فى ظل التحول الرقمى فى تحفيز النمو الاقتصادى من جانب والتيسير على المواطن من جانب أخر فى تلقى الخدمات.

وأكد بدوى فى تصريح خاص، على دعم التحول الرقمى للبيئة الاستثمارية وتعزيز فرص الاستثمار، لاسيما وأن تطبيقة سيقضى على الروتين الحكومى التى يعانى منه الجهاز الإدارى وذلك بإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، متابعاً: حجم الاستثمارات التى ستدخل البلاد فى ظل التحول الرقمى ستكون ضخمه، وانطلاق المشروع فى محافظة بورسعيد سيكون له أكبر أثر فى زيادة الاستثمارات الموجهة إليها.

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وأضاف بدوى، أن وزارة الاتصالات، فى سبيلها لتطبيق التحول الرقمى تعمل على قدم وساق حالياً للانتهاء من خطة تحويل كافة الكابلات النحاسية إلى فايبر، بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أن التحول الرقمى سيدخل البلاد فى مرحلة جديدة من الاستثمارات.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى الاستفادة الكبرى للمواطنين أيضا من التحول الرقمى، لاسيما وأن إلغاء المعاملات الورقية ستقضى على أى فساد، ويعيد الثقة مرة أخرى بين الموظف الإدارى والمواطن.