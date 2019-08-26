باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مها الوكيل، الباحثة بمركز الدراسات السياسية، على أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون.
وأضافت الوكيل فى تصريح لها، أن حضور الرئيس السيسى قمة مجموعة السبع الكبار " G7" دليل على مكانة مصر فى ظل القيادة السليمة لتصحيح المسار المصرى .
وتابعت الباحثة بمركز الدراسات السياسية أن قمة السبع الكبار هامة جدا لطرح العديد من القضايا الأفريقية بشكل عميق وواضح ، لافتة إلى أن نجاح مصر فى تطبيق الإصلاح الاقتصادى حصل على إشادة كثير من دول العالم.
وختمت الوكيل حديثها بأن عددا من الملفات سوف يتم مناقشتها فى القمة ابرزها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية.
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