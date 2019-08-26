بسبب الدراسة.. السكة الحديد تدفع بـ4 قطارات بخط القاهرة - منوف - طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قررت هيئة السكة الحديد، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، الدفع بـ 4 قطارات خدمة جديدة بين القاهرة- منوف- طنطا، والعكس، استعدادً لبداية العام الدراسي وخدمة أهالي خط منوف.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن القطارات هي 564 و565 بين منوف وطنطا، والعكس، حيث يقوم القطار رقم 565 من منوف الساعة 8 صباحًا ويصل طنطا في تمام 9 و10 دقائق، بينما يقوم القطار رقم 564 من طنطا في تمام الساعة 21 و55 دقيقة ويصل منوف الساعة 23 و5 دقائق.

أضافت، أنه تقرر أيضًا تشغيل القطارين أرقام 562 و563، حيث يقوم القطار 563 من القاهرة في تمام الساعة 17 و45 دقيقة مساء، ويصل طنطا الساعة 21 و10 دقائق، بينما يقوم القطار رقم 562 من طنطا في تمام الساعة 10 و50 دقيقة صباحا ويصل القاهرة في تمام 14 و20 دقيقة.

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وأوضح رئيس الهيئة، أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، تقرر مسير القطارين رقم 561 و532، حيث يمتد مسير الأول لركاب خط القاهرة- منوف ليصل إلى طنطا والعودة من طنطا صباح اليوم التالي بالقطار رقم 532.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التأكد من إجراء عمليات الصيانة اللازمة للعربات والجرارات، وخروج القطارات بكامل تركيبها بعدد 7 عربات بهدف التيسير على خط منوف.​