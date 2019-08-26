نائب محافظ القاهرة: طلاء 75 عقارًا بخط سير نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الاتهاء من طلاء 75 عقارًا يمين ويسار مسجد عمرو بن العاص باتجاه كورنيش النيل بحي مصر القديمة وذلك في إطار استعدادت المحافظة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.
وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من طلاء 5 فواخير، وبالنسبة لأعمال النظافة والتشجير، تم زراعة 150 شجرة وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى ودهان الأسوار الحديدية ورفع مخلفات القمامة من شارع الفسطاط وتركيب سور من الصاج أعلى كوبري العاشر بطول 35 م كساتر للعقارات.
وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من صب 1000 بلدورة من الخرسانة يمين ويسار الطريق المؤدي لمتحف الحضارات، ويجري استمرار باقي الأعمال.
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