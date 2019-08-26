محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
توقع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، بهدف ميكنة المدفوعات النقدية للمتعاملين مع الهيئة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة إن البروتوكول يهدف إلى ميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات، والممثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.
وقال البيان إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التوجيه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك مصر وهيئة التأمينات يوقعان غدًا بروتوكول تعاون لميكنة المدفوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.