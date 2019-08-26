لترسيخ الانتماء.. مقترح برلماني بتغيير الزي المدرسي لزي مموه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستبدال الزي المموّه "شبيه الزي العسكري" الذي يرتديه أبناء مصر البواسل في القوات المسلحة بالزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وأكدت فهيم، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء إليه في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا متسقبلًا نواه لقيادة بلادهم والانطلاق بها.

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وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تربية أبناء مصر على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية والتصدي لكافة محاولات استهداف الهوية الوطنية وطمس معالمها وتشويهها وتزييف وعي النشء.

واعتبرت فهيم، أن الولاء للأوطان عملية تراكمية لا تتكون بين عشية وضحاها، كما أن ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء هي مسؤولية المجتمع في ظل عالم يعيش أجواءً ملتهبة ومضطربة.

وأشارت إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر، متابعة: "تربية أبنائنا الطلاب على حب الوطن هدف استراتيجي، يجب أن نعمل عليه الأمر الذي سيساهم في خلق أجيال ترسخ فيها روح الولاء والانتماء".