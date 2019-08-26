حمير وأغنام داخل مدرسة بالمنيا.. و"التعليم" تفتح تحقيقًا في الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أثارت صور تداولها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تواجد أغنام وحمير داخل إحدى المدارس في محافظة المنيا، حالة من ردود الفعل المتباينة، بعدما رصدت دخول حمير وأغنام إلى داخل الفناء.

وتبين أن الصور المتداولة التقطها بعض الطلاب داخل المدرسة الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة العدوة التعليمية، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتدخل المسئولين عن العملية التعليمية في المحافظة لتوضيح حقيقة السماح بدخول الحيوانات إلى المدرسة.

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وفي السياق تقدم بعض المعلمين بشكاوى ضد مدير المدرسة، مؤكدين أن الواقعة جرت بعمله وموافقته.

وأكد مصدر مسئول في مديرية التعليم بمحافظة المنيا، أن الإدارة التعليمية في العدوة، تحققت من الحادث، وعقب صدور تقرير إدارة التوجيه المالي، وثبوت حدوث الواقعة، أحيلت للتحقيق، اليوم الاثنين، بمعرفة النيابة الإدارية.