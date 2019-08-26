ترامب: أتطلع إلى اتفاق تجارة "عادل" مع الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع:"نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه يتطلع إلى "اتفاق عادل" يكون جيدا لجميع الأطراف.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تجلس بجوار ترامب، إنها تأمل في أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محادثات من أجل التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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