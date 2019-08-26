قال عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود إن "إسرائيل" كانت على وشك الدخول في حرب مع غزة قبل الانتخابات السابقة لكن حماس اتخذت خطوة إلى الوراء،
وأضاف كيش وفق قناة "كان"، اليوم الإثنين،"ليس لدي أدنى شك في أننا سنذهب إلى عملية مهمة للغاية في غزة".
وحول الوضع الأمني في الجنوب أكد أنه يجب حل مشكلة غزة
وتابع: "السؤال الوحيد الذي يواجه أعضاء المجلس السياسي الأمني المصغر هو هذا هو التوقيت المناسب الآن؟".
وأشار كيش إلى أنه لا يوجد حل سحري لغزة ونتنياهو يدير الأمر بحكمة.
ولفت إلى أنه حين تتجاوز حماس الخطوط الحمراء يجب اتخاذ خطوة لتقويض حكمها بغزة.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالكنيست : إسرائيل كانت على وشك شن حرب على غزة قبل انتخابات أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.