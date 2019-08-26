عضو بالكنيست : إسرائيل كانت على وشك شن حرب على غزة قبل انتخابات أبريل

قال عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود إن "إسرائيل" كانت على وشك الدخول في حرب مع غزة قبل الانتخابات السابقة لكن حماس اتخذت خطوة إلى الوراء،

وأضاف كيش وفق قناة "كان"، اليوم الإثنين،

"ليس لدي أدنى شك في أننا سنذهب إلى عملية مهمة للغاية في غزة".

وحول الوضع الأمني ​​في الجنوب أكد أنه يجب حل مشكلة غزة

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بعزم وتقدير.

وتابع: "السؤال الوحيد الذي يواجه أعضاء المجلس السياسي الأمني المصغر هو هذا هو التوقيت المناسب الآن؟".

وأشار كيش إلى أنه لا يوجد حل سحري لغزة ونتنياهو يدير الأمر بحكمة.

ولفت إلى أنه حين تتجاوز حماس الخطوط الحمراء يجب اتخاذ خطوة لتقويض حكمها بغزة.