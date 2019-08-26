وزير إسرائيلي: الحرب على غزة ستكون خيارنا الأخير

قال وزير الهجرة الإسرائيلي، الاثنين، إن شنّ حرب على قطاع غزة سيكون الخيار الأخير، بعد استنفاد كل الاحتمالات.

وأضاف، يؤاف غالانت، لهيئة البث الإسرائيلية: “إن خوض الحرب هو آخر ملجأ، ويجب استنفاد جميع الاحتمالات الأخرى أولا”.

وتصاعدت الدعوات، في الأسابيع الأخيرة، من قبل المعارضة الإسرائيلية واليمين المتشدد في إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى قطاع غزة.

وقال غالانت: “لن تقبل إسرائيل بخرق الهدوء في جنوب البلاد، بل تتحرك بقوة كبيرة كلما اقتضت الضرورة ذلك”.

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وأضاف: “إن حركة حماس ليست معنية بالانزلاق إلى مواجهة، إلا أنها وفصائل أخرى تخضع لإمرتها تلعب بالنار”.

ويلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

لبحث التطورات.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف لحركة “حماس” في قطاع غزة، قال إنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ على جنوبي إسرائيل خلال ساعات الليلة الماضية.

وقررت إسرائيل، صباح الإثنين، تقليص كميات الوقود التي تسمح بإدخالها لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع، ردا على إطلاق الصواريخ، وهي خطوة من شأنها تعميق أزمة نقص الطاقة بغزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. (الأناضول)