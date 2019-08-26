إيران تفاجئ الجميع بنفط الناقلة المحتجزة سابقًا بجبل طارق

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا"، المفرج عنها من سلطات جبل طارق، مؤكدًا أن المالك الجديد سيحدد مكان الاستلام.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ربيعي، قوله، صباح اليوم الإثنين: "لقد بعنا شحنات أدريان داريا النفطية".

فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن ربيعي، قوله إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الناقلة متجهة إلى قطر: "من الآن فصاعدًا سيحدد مالك النفط الجديد وجهة الناقلة".

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أضاف ربيعي: "إحدى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية هي مراقبة الدول وتهديدها المستمر".

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في وقت سابق، اليوم الإثنين، إن "هناك عزمًا على منع إيران من تمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار العالم، وخرق العقوبات الدولية".

وأضاف، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن شحنة النفط "غير المشروعة" المتجهة لتركيا على متن السفينة "أدريان داريا 1" يجب منع تفريغها، سواء في الميناء، أو في البحر.