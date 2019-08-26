لافروف يعلق على الدوريات المشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن تنظيم الدوريات المشتركة للجيش الروسي والتركي في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.



وأضاف الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة إلى ما يحدث في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان

شيخون والمنطقة المحيطة بها: لا تنتهك القوات المسلحة السورية بدعمنا أي اتفاقات. وأذكر مرة أخرى، فقد قال الرئيس فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرار".

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وتابع لافروف: "لذلك عندما قام الجيش السوري بتصفية هذه البؤرة في

خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية".

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين، يوم الجمعة الماضية.