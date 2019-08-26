اليمن: الدفاع يطالب بوقف إطلاق النار في شبوة وعدن وأبين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، يطالب من الوحدات العسكرية وقف إطلاق النار في مدن شبوة وعدن وأبين، بحسب "سبوتنك".

نشر التوجيه المعنوي التابع للواء السادس لما تسمى بــ” النخبة الشبوانية” بقيادة

العميد الكربي بيان ولاءه للرئيس هادي والشرعية الموقع قبل يومين.

وقالت قيادة اللواء في بيان نشره التوجيه المعنوي التابع له أن للواء السادس نخبة شبوانية بقيادة العميد الكربي يعلن ولاءه

للرئيس هادي والشرعية، وقيادة التحالف، وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق أن قوات اللواء السادس نخبة شبوانية انسحبت من معسكر "حراد" بعد مفاوضات مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة على تسليمه للجيش اليمني، على خلفية المواجهات التي شهدتها مدينة عتق (مركز محافظة شبوة) بين اللواء 21 ميكا والنخبة الشبوانية​​​.