" بعد حربٍ دامت 50 يومًا " .. ذكرى اتفاقية الهدنة بين حماس وإسرائيل

في مثل هذا اليوم، 26 أغسطس 2014، توصلت حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق اتفاق دائم وغير محدود زمنيًّا لوقف إطلاق النار في غزَّة، بعد حربٍ دامت 50 يومًا.

تباين ردود الأفعال بين الطرفين

تباينت ردود الأفعال في الشارعين الإسرائيلي والفلسطيني، واكتظت شوارع غزة بالحشود والسيارات، التي أطلقت أبواقها، كما علت التكبيرات من مكبرات الصوت في المساجد.

بينما صدر رد فعل هادئ من إسرائيل على الهدنة، وقالت إنها ستسهل تدفق السلع المدنية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع إذا حدث التزام باتفاق وقف إطلاق النار المفتوح.

معارضة الحكومة الإسرائيلية

وجاء الاتفاق مفاجئا لبعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، وأعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد "نيفتالي بينيت" معارضتهما له، واتهما نتنياهو بـالإخفاق في محاربة حركة حماس وإهدائها النصر.

لكن المحلل السياسي الإسرائيلي "إيلي نيسان"، رأى أن نتنياهو لم يوافق على العديد من المطالب الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالميناء والمطار ونقل الأموال وإطلاق سراح السجناء.

تعليق فرنسا على الاتفاقية

وعلقت وكالة الصحافة الفرنسية على الاتفاقية في تقرير لها فقالت :“لم يخرج أي منتصر واضح من حرب استنزاف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس”.

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وتابع التقرير أنه: “بعدما تكبدت غزة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات قالت إسرائيل إنها وجهت ضربة قوية لحماس وقتلت عددا من قادتها العسكريين ودمرت أنفاق التسلل عبر الحدود”.

لكن إسرائيل، بحسب الوكالة، تواجه أيضا إطلاق الصواريخ المستمر منذ حوالي شهرين، وقد تسبب ذلك في نزوح جماعي

من بعض المناطق الحدودية وأصبح جزءا من الحياة اليومية لعاصمتها التجارية تل أبيب.

أهم شروط الاتفاقية

ويدعو الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية لأجل غير مسمى، وإلى فتح المعابر للقطاع المحاصر مع إسرائيل ومصر، وتوسيع منطقة الصيد البحري أمام سواحل القطاع على البحر المتوسط، ورفع الحصار عن قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات والبدء بإعادة الإعمار.

موقف القيادة الفلسطينية

وأكدت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها في رام الله ضرورة احترام قرار وقف إطلاق النار، وجاء في بيان أنها دعت إلى ضرورة تطبيق خطة وطنية فلسطينية تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلى التزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد وفق جدول زمني محدد.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن القيادة وافقت على سريان العمل بهذا الاتفاق .

والجدير بالذكر أن توصل الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في قطاع غزة جاء بعد جلسات جرت في القاهرة.