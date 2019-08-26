اعتقال فلسطينيين بالقرب من مستوطنة دوليف

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، بأن الفلسطينيين الذين قتلوا المستوطنة الإسرائيلية "رينيه شارب"، تم اعتقالهم بالقرب من مستوطنة دوليف، التي قتلت بها "شارب".

ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم، أنه تم اعتقال فلسطينيين خلال نشاط مكثف لجيش الدفاع الإسرائيلي في

قرية كوبر شمال رام الله، وربطت التقارير بين عمليات الاعتقال والبحث عن قتلة رينيه كرابي.

يقال إن الفلسطينيين اللذين قُبض عليهما في كوبار من سكان بلدة عين كينيا، بالقرب من مستوطنة دوليف حيث وقع الهجوم.

كما ذكرت الصحيفة إندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال والنشطاء الفيلسطينيين في القرية أثناء عمليات الاعتقال، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح طفيفة في الاشتباكات.

بينما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على لجنة التخطيط المقبلة لإقامة حي جديد في دوليف، حيث سيتم بناء حوالي 300 وحدة سكنية جديدة، وكتب نتنياهو في بيان: "سنجذر أعدائنا ونشلهم، سنواصل تعزيز وتطوير التسوية".