السعودية.. العثور على المواطنة "عبير" المختفية في تركيا

ذكرت وسائل الإعلام السعودية بأنه تم العثور على المواطنة السعودية التي اختفت في إسطنبول قبل نحو 12 يومًا.
نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في سفارة السعودية في أنقرة قوله إنه تم العثور على الفتاةالمختفية "عبير" منذ نحو أسبوع في إسطنبول.
وأوضح المصدر أن التنسيق جارٍ مع ذوي الفتاة "عبير" لاستلامها.
باشرت السفارة السعودية، اليوم الإثنين، متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية،بعد عثورها على الفتاة عبير.
كانت الفتاة بصحبة عائلتها في إسطنبول وأثناء التجول في أحد المتاجر توارت عن الأنظار.
وأكدت صحيفة "الرياض"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي يتابع الحادثة، والسفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من مجريات التحقيقات كافة.
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