تصريح حماس بعد سقوط ثلاثة صواريخ بالأراضي المحتلة

أعلن المتحدث باسم منظمة حماس حازم قاسم اليوم الاثنين أن منظمته أو منظمات المقاومة الأخرى في قطاع غزة لم تطلق صواريخ علي الأراضي المحتلة امس، وفقًا لصحيفة الصحيفة الإسرائلية "يسرائيل هيوم".
وصرح قاسم: "عندما أطلقت إحدى منظمات المقاومة النار اعلنت مسؤليتها ، ولكن لم تتحمل حماس مسؤولية إطلاق النار على المستوطنات ". وأضاف قاسم: "الإعلام الإسرائيلي يقدم تقارير كاذبةويلقي باللوم على منظمات المقاومة لتبرير استمرار العدوان على قطاع غزة وسكانه".
كما ذكرت الصحيفة الإسرائلية أن قاسم نفي الافصلاح عن الشخص الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل خلال الليلة الماضية.
جاء هذا في اعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة اعترضت "منظومة القبة الحديدية" التابعةلجيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخين من الصواريخ الثلاثة ، كما أوضحت مصادر إسرائيلية أن القذيفة الثالثة سقطت في شارع بمستوطنة قرب غزة من دون وقوع إصابات.
وهاجمت طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الإحتلال في وقت مبكر من صباح اليوم عدة أهداف وصفتة الجريدة "بالأهدف الإرهابية" في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة رداً علي أحداث امس. وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مكتب قائد كتيبة تابعة لمنظمة حماس.
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