إسرائيل ترد بـ300 مستوطنة على هجوم "دوليف"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، أنه أصدر أوامر بالبدء بتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، رداً على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة، يوم الجمعة.
وقال نتنياهو، إنه أصدر تعليماته إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بتقديم طلب إلى لجنة التخطيط لبناء نحو 300 وحدة سكنية جديدة في دوليف، الواقعة شمال غرب رام الله.
وأصيب والد الفتاة الذي يبلغ عمره 46 عاماً وشقيقها 19 عاماً في الهجوم بالقنبلة بجروح خطيرة.
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وفي الأيام الأخيرة، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي العديد من المشتبه بهم فيما يتعلق بالهجوم.
وغالبًا ما يأتي بناء منازل جديدة في المستوطنات رداً من إسرائيل على الهجمات الفلسطينية ضدها، كما تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم منازل المهاجمين وعائلاتهم.
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