كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يحذر من عدم تمديد معاهدة ستارت الجديدة بين واشنطن وموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في بيان صدر اليوم الاثنين 26 أغسطس، من أن الرفض المحتمل لإطالة معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وقال المتحدث: "ستكون عواقب الاستقرار الاستراتيجي العالمي ضارة إلى حد ما. مما لا شك فيه أن الاستقرار الاستراتيجي بشكل عام على المستوى العالمي سوف يتضرر لأننا، البشرية جمعاء، سنترك عمليًا بدون وثيقة واحدة تنظم مجال [التسلح النووي]".

وأشار "بيسكوف" كذلك، إلى أن مسألة تمديد معاهدة ستارت الجديدة قد أثارها بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن واشنطن حتى الآن "لم تُظهر أي علامات" على استعدادها لمناقشة مستقبل المعاهدة.

في الوقت الحالي، تعتبر معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية هي الاتفاق الوحيد الذي يحد من التسلح الأمريكي والروسي بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في أغسطس 2019.