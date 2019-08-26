كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص جراء الغارات الجوية علي إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نشطاء معارضون سوريون إن غارات جوية استهدفت آخر معقل رئيسي للمتمردين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة وطفلها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، إن الغارات الجوية استهدفت قرية بسقلا على الحافة الجنوبية لإدلب.

كما اوضحت جماعة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني السوري، والمعروفة أيضًا باسم الخوذ البيضاء، إن أفرادها ساعدوا في علاج الجرحى وسلموا جثث القتلى إلى عائلاتهم في بسقلا.

وقد شنت قوات الحكومة السورية هجومها منذ 30 أبريل، حيث استولت خلاله على جميع المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة حماة المجاورة.

كما أدت شهور القتال إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص نحو الأجزاء الشمالية من إدلب، التي يقطنها بالفعل حوالي 3 ملايين شخص.

