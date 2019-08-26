كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": قوات الحكومة السورية في خان شيخون لم تنتهك أي اتفاقات مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، متحدثًا عن الوضع في خان شيخون، أن قوات الحكومة السورية، بدعم من قوات الفضاء الروسية، لم تنتهك أي اتفاقات مع تركيا.

وقال "لافروف" للصحفيين في موسكو: "فيما يتعلق بما يحدث في منطقة التصعيد في إدلب، ولا سيما في منطقة خان شيخون والمنطقة المحيطة بها: القوات المسلحة السورية بدعمنا لا تنتهك أي اتفاقات. اسمحوا لي أن أذكركم مرة أخرى بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال هذا مرارًا وتكرارًا".

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وأضاف "لافروف"، أنه كان من المستحيل حتى الآن تنظيم دوريات عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا في إدلب.

وأوضح، أن قوات الحكومة السورية تصرفت بشكل مشروع من خلال القضاء على مرتع الإرهاب في خان شيخون.

يأتي هذا البيان، بعد استعادة جيش النظام السوري السيطرة على خان شيخون في 22 أغسطس، كجزء من عملية الأسبوع الماضي في محافظة حماة القريبة. بالنسبة للجزء الأكبر من الحرب الأهلية السورية، كانت تسيطر عليها جماعة جبهة النصرة، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم هيئة تحرير الشام.