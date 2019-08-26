كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يعفي السفير الروسي لدى بريطانيا ياكوفينكو من مهامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، ألكساندر ياكوفينكو من مهامه، مع صدور مرسوم ذي صلة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية.

وجاء في المرسوم: "نعفي ياكوفينكو ألكسندر فلاديميروفيتش، من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسي لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

وقالت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، يوم السبت، إن "ياكوفينكو" قد غادر إلى روسيا بعد أن تخلى عن مهامه.

تم تعيين "ياكوفينكو"، سفيرًا للمملكة المتحدة في العام 2011.