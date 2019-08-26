كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: هناك توافق في الرأي بين قادة الدول السبعة بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن هناك "وحدة كبيرة" بين زعماء مجموعة السبع بشأن مسألة كيفية التعامل مع إيران، في قمتهم في فرنسا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنهم "قد وصلوا إلى حد ما" إلى اتفاق.

في حين قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي في هذه القضية، رغم إجرائها محادثات مثمرة مع ترامب.

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وانطلقت في بلدة بياريتس جنوب غرب فرنسا، أول من أمس السبت، قمة مجموعة السبع بمشاركة رؤساء دول وحكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، إلى جانب رؤساء دول وحكومات عدد من الدول.

وناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة ألا وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.

وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.