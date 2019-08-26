كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء بعلبك شرقي لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية، حلقت في سماء مدينة بعلبك اللبنانية وضواحيها.

وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية قد ذكرت، فجر اليوم الإثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

Advertisements

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن ٣ غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني، الذي استهدفته ضربات جوية في لبنان، إن طائرات مسيرة من نوع "MK" شنت ثلاث ضربات ولا يوجد جرحى ولكن أضرارا مادية فقط، بحسب رويترز.