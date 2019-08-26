كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن بيع نفط "ناقلة الأزمة" في جبل طارق.. وتخفي اسم المشتري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الاثنين، إن شحنة ناقلة النفط، التي احتجزت في جبل طارق، بيعت إلى مشتر لم يكشف عن اسمه.

وذكر علي ربيعي، في مؤتمر صحفي في طهران، أن مشتري الشحنة سيقرر الوجهة النهائية لها.

واحتجزت الناقلة "أدريان داريا"، المعروفة سابقا باسم "غريس 1"، لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

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لدى الولايات المتحدة أمر من محكمة فيدرالية بتوقيف الناقلة، وحذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حاليا في البحر المتوسط متجهة شرقا.

وكانت الناقلة تحمل على متنها 2.1 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعني أن قيمة الشحنة تناهز حوالي 130 مليون دولار.