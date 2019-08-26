كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سول توسع التدريبات بالقرب من الجزر المتنازع عليها في اليوم الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل كوريا الجنوبية باليوم الثاني والأخير من التدريبات في منطقة جزر ليانكورت روكس، التي تتنازع عليها اليابان، وذلك بمضاعفة القوات المشاركة في ما يُعتبر عرضًا رئيسيًا للقوة وسط توترات متزايدة مع طوكيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".

ووفقًا للوكالة، نقلًا عن البحرية، شاركت 10 سفن بحرية - بما في ذلك مدمرة مجهزة بـ Aegis تبلغ طاقتها 7,600 طن - و 10 طائرات في اليوم الأول من التدريبات، اليوم الاثنين، تم تعيين عدد القوات المسلحة المرسلة إلى ما يقرب من ضعف هذا العدد.

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وحسب الوكالة، "قال الجيش أيضًا، إن إعادة تسمية التمرين من تدريبات الدفاع في دوكدو إلى تمرين حماية إقليم البحر الشرقي يعكس "أهمية وحجم هذا التمرين الذي يهدف إلى زيادة تعزيز التصميم على الدفاع عن أراضينا في البحر الشرقي، بما في ذلك دوكدو".

بدأت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية التي استمرت يومين يوم الأحد. عبرت طوكيو بسرعة عن احتجاجها على التدريبات "غير المقبولة"، والتي تدعو بقوة إلى إلغائها.

تأتي التدريبات، وسط خلاف بين طوكيو وسول، والذي تعمق في الآونة الأخيرة بشأن مسألة التعويض عن استخدام السخرة من جانب اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.