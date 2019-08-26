كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران في وضع صعب للغاية من الناحية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لابد من تجريد إيران من الأسلحة النووية، منوهًا إلى أن الاتفاقية التي عقدها الرئيس السابق بارك أوباما تنتهي في وقت قصير، مؤكدًا أن إيران تقع تحت ضغوط كبيرة.

وأضاف "ترامب"، خلال القمة الثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، أن إيران في وضع صعب للغاية من الناحية الاقتصادية، مضيفا أنه لا يتطلع لتغير النظام على مدار الـ 20 عام الماضية، ولكن يتطلع أن تكون إيران ثرية مرة أخرى، وتتحسن أحوالهم المعيشية بصورة أكبر.

وتابع، "أننا سنقوم بتحديد مدى العقوبات على إيران، فنحن أكبر اقتصاد حتى الآن في العالم، وعندما توليت منصبي كانت الصين ستلتهم العالم، وهذا لن يحدث في أي وقت أثناء فترة ولاياتي، فقد تمكنا من تحقيق مليارات الدولارات بينما خسرت الصين مليارات الدولارات".

