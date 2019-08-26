كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام تركية: استقالة 5 جنرالات في الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تركية بتقديم خمسة جنرالات في الجيش التركي طلبات للإحالة إلى التقاعد، بينهم ضابطان مسؤولان عن نقاط المراقبة في إدلب بشمالي سوريا.

وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، جاء قرار الجنرالات، احتجاجا على قرارات صدرت مؤخرا من مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وأشارت الصحيفة إلى استقالة ضابط برتبة كبيرة وأربعة ضباط آخرين، اثنان منهم، يعرف عنهما أنهما من الضباط المسؤولين عن منطقة إدلب السورية حيث التواجد العسكري التركي في بعض النقاط (المنطقة الآمنة).

وكانت أوساط عسكرية تركية قد انتقدت قرارات أردوغان، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.