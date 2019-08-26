كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر انفجار قنبلة يدوية في منزل سكني في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت قنبلة يدوية، اليوم الاثنين، في مبنى سكني من أربعة طوابق في مدينة ناخودكا الساحلية في أقصى شرق روسيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، حسبما ذكر ممثل الإدارة الإقليمية.

وقال الممثل: "في 26 أغسطس ... وقع انفجار في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في ناخودكا؛ ويُعتقد أنه انفجرت قنبلة يدوية حربية".

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وأضاف، أن: "خدمات الطوارئ موجودة في موقع الانفجار، ويجري تقييم الوضع والظروف. ووفقًا للمعلومات الأولية، قُتل شخصان وأُصيب اثنان آخران، ولم يكن هناك أطفال بين الضحايا. ولم يتعرض المبنى لأضرار هيكلية كبيرة".

وكما ورد، أكد الممثل، أُصيب رجل وامرأة. وهم حاليًا في المستشفى وسيخضعون للجراحة قريبًا، حيث تم تقييم حالتيهما على أنها خطيرة.

ولم تفصح وزارة الداخلية الروسية حتى الآن تفاصيل الحادث، قائلة، إنها "ما زالت تحقق في ملابسات الانفجار".