كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة روسية تكشف تفاصيل العثور على عينات مشعة بعد الانفجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وكالة مراقبة الطقس والبيئة الروسية تفاصيل جديدة حول ارتفاع قصير في النشاط الإشعاعي بعد انفجار وقع مؤخرًا في نطاق اختبارات البحرية.

أسفر حادث 8 أغسطس في مجال البحرية الروسية على البحر الأبيض عن مقتل جنديين وخمسة مهندسين نوويين وإصابة ستة آخرين. أبلغت السلطات عن ارتفاع في مستويات الإشعاع في سيفيرودفينسك القريبة، لكنها أصرت على أنها لا تشكل أي خطر.

وأضافت الوكالة اليوم الاثنين إن الارتفاع الطفيف في مستويات الإشعاع ناجم عن سحابة من الغازات المشعة التي تحتوي على نظائر الباريوم والسترونتيوم واللانثانوم التي انجرفت عبر المنطقة، مشيرة الي ان نتيجة رصدها لم تصل لأي أثر للإشعاع في عينات الهواء أو الأرض منذ 8 أغسطس.

