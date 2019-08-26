كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": فرص تحسين صفقة بريكست تتحسن بعد لقاءات مع "ماكرون" و"ميركل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز، أن فرص التوصل إلى صفقة أفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي آخذة في التحسن.

كما "رسخت" رسائله الرئيسية مع قادة الكتلة بعد لقاءاته الأخيرة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "جونسون" لمحطة "سكاي نيوز" الإخبارية: "وأعتقد أنه في الأيام القليلة الماضية حققنا الكثير من النجاح في إرسال بعض الرسائل حول ما يمكن أن تفعله المملكة المتحدة وما لا تستطيع أن تفعله. دعونا نكون واضحين، أرى في الوقت الحالي أن هناك فرصة معقولة لأننا سنحصل على صفقة".

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وأكد رئيس الوزراء، أن صفقة الانسحاب الحالية "ميتة"، حيث رفضها البرلمان البريطاني مرارًا وتكرارًا.

وتابع "جونسون": "أعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق آخذة في التحسن ولكن يجب أن يكون هناك قدر كبير من الواقعية من جانب أصدقائنا بأن اتفاق الانسحاب قد مات. النص الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات لا يمكن إجراؤه الآن".

ووفقًا لرئيس الوزراء، فهم قادة الاتحاد الأوروبي أنه في حالة عدم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل بحلول 31 أكتوبر، فإن المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بدفع 39 مليار جنيه إسترليني (حوالي 50 مليار دولار) كتعويض عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يُقال، إن "جونسون" كان ينوي إبلاغ قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة مجموعة السبع الجارية أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فإن مبلغ التعويض الذي يجب أن تدفعه لندن لبروكسل سينخفض إلى 9 مليارات جنيه.