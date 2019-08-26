سيكتفي بـ”الدعم المعنوي”.. بلماضي لن يشرف على الجزائر في مواجهة “أسود الأطلس”

قرر اتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم، مساء أمس الأحد، إعفاء جمال بلماضي، مدرب المنتخب الأول، من مهام تدريب منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة المنتخب المغربي في تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020، المزمع إقامتها في إثيوبيا.

وأكد الاتحاد المحلي، في بلاغ رسمي، إحداث تغييرات جديدة في الإدارة التقنية للمنتخبات الجزائرية، سيقودها الفرنس لودوفيك باتلي، مدرب منتخب أقل من 23 عاما.

أما بخصوص الطاقم المساعد للفرنسي باتلي، فسيكون هو الجهاز المعاون لبلماضي في المنتخب الأول والمكون من عزيز بوراس، وعمار مرواني، وسارج رومانو، وزهير بن سديرة، إضافة إلى مدرب اللياقة فريدريك فور، على أن يدعم بلماضي، معنويا هذا الطاقم.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الاتحاد الجزائري عن سبب هذا القرار، فإن بلماضي، سيدعم هذا الفريق “معنويا”، حسب ما أكدته تقارير صحفية، وذلك بعد أن كان قد أعلن عن استعداء 22لاعبا، من اجل خوض تربص إعدادي، ينطلق غدا الثلاثاء، تحضيرا لموجهة “الأسود المحلية”

جدير ذكره، أن مباراة الذهاب بين المنتخبين الجزائري والمغربي المحليين ستقام في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، في 20 من شهر ستنبر المقبل، على أن يحل منتخب “الخضر” ضيفا على “الأسود”، في 18 أكتوبر، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والفائز من المواجهتين، سيقطف بطاقة العبور لنهائيات “الشان”.