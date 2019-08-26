اتصالات المغرب توقع اتفاقية استثمار مع الحكومة بـ10 مليار درهم.. وتعد بخلق فرص شغل جديدة

أعلنت شركة اتصالات المغرب، اليوم الاثنين، التوقيع على الاتفاقية السادسة للاستثمار مع الحكومة لتطوير الاتصالات في المملكة على مدار السنوات الثلاث القادمة (2019 – 2021)، بقيمة 10 ملايير درهم.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج الاستثماري، الذي يندرج في إطار سياستها التطوعية في مجال الاستثمار كمستثمر رائد على المستوى الوطني، يهدف إلى تطوير وتقوية البنية التحتية للاتصالات، ونشر الصبيب العالي والعالي جدا للهاتف النقال والثابت وخلق فرص شغل جديدة في المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم استثمارات اتصالات المغرب بلغ، في إطار الاتفاقيات الخمس السابقة، أكثر من 58 مليار درهم، مضيفا أن الاتفاقية الحالية سترفع حجم الاستثمار الإجمالي إلى أكثر من 68 مليار درهم على التراب الوطني.

وأكدت اتصالات المغرب، أنها باستمرار، تطوير شبكاتها للاتصالات، من أجل تلبية النمو المستمر لرواج الاتصال وكذلك لضرورة نشر تكنولوجيا جديدة لولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي جدا.