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عاش اللاعب المغربي أيوب الكعبي، ليلة أمس الأحد، لحظات لا تنسى، بعدما شعر بإحساس الأبوة للمرة الأولى في حياته، إذ رزق بمولود جديد.
وانتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، صورة للوافد الجديد على صفوف فريق الوداد، الكعبي، وهو يحمل مولوده بعد لحظات من قدومه للدنيا، والسعادة تبدو على محياه.
واختار الكعبي أن لا يفارق زوجته لحظة الوضع، إذ ظهر في الصورة مرتديا اللباس المخصص لولوج غرفة الولادة.
ولم يشارك الكعبي فرحته مع جمهوره بعد، إذ لم يتحدث عن الأمر على حساباته بمواقع التواصل، ولم يكشف بعد عن جنس مولوده.
وأصبح الكعبي أبا في السنة الأولى من الزواج، بعدما عقد قرانه على فتاة من عائلته، جمعتهما علاقة حب قبل سطوع نجمه في سماء كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب الكعبي يرافق زوجه لغرفة الولادة ويعيش احساس الأبوة للمرة الأولى-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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