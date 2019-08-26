هولندا تضغط على عائلة احتارن لرفض تمثيل المنتخب المغربي.. كومان: لن يلعب مع المغرب في شتنبر

يمارس الاتحاد الهولندي لكرة القدم، ضغطا كبيرا على اللاعب المغربي – الهولندي، محمد إحتارن وعائلته، من أجل إقناع اللاعب بحمل قميص المنتخب البرتقالي، عوضا عن المنتخب المغربي، وذلك بعد أن تلقى دعوة من الناخب الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش.

هذا الأمر، أكده رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، في تصريح صحفي لـ” Studio Voetbal”، قال فيه إن ” الاتحاد الهولندي تحدث مع اللاعب، ويتحدث ايضا مع عائلته ومحيطه، وكذلك مع نادي بي إس في آندهوفن، من أجل المساهمة في تطوير أداءه، وجعله واحدا من اللاعبين المهمين للمنتخب الهولندي”.

وشدد المتحدث نفسه، على أنه “لن يتم السماح للاعب بحمل قميص المنتخب المغربي، شهر شتنبر المقبل، لأنه لم يتخذ قراره بعد، إنه لاعب هولندي محترف، لو أراد ذلك، لأعلن الأمر بشكل رسمي، وقدم طلبا بذلك”.

كومان، أقر بأنه فتح باب التواصل مع اللاعب ومحيطه وعائلته، بالإضافة إلى ناديه، ” أنا أتواصل دائما مع فان بومل، مدرب الفريق، ونراقب تطور مستواه، سيكون له مستقبل كبير مع المنتخب الهولندي، لكن القرار النهائي سيكون له ولعائلته، لن نستطيع فعل أي شيئ حيال ذلك”.

جدير ذكره، أن إسم احتارن، تواجد في اللائحة الموسعة للناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، كما وجهت له الدعوة من أجل المشاركة مع المنتخب الهولندي لأقل من 21 سنة.