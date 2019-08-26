"سقوط ملاك" يتصدّر إيرادات السينما و"الأسد الملك" يتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر فيلم الإثارة والحركة الجديد "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلًا 21.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، ومن إخراج ريك رومان وو.
وتراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيّبون" (جود بويز) من المركز الأول إلى المركز الثاني، مسجلا 11.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.
واحتل الفيلم الدرامي الجديد "الفائز" (أوفركمر) المركز الثالث، محققا 8.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي، ومن إخراج أليكس كندريك.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع، هذا الأسبوع، مسجّلا 8.2 مليون دولار.
كما تراجع فيلم الحركة "هوبس أند شاو" من المركز الثاني إلى المركز الخامس، هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 8.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا، ومن إخراج ديفيد ليتش.
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