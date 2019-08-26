الاحتلال يهدم منزلا ومطعما قرب بيت جالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا ومطعما في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، وذلك بحجة البناء بدون تراخيص.

ووفقا لمدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، فإن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية.

وندد بريجية بعملية الهدم، واتهم سلطات الاحتلال بتفريغ المنطقة لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.

وأوضح أن عددا من المستوطنين أقاموا قبل عدة أسابيع خياما بالقرب من المنطقة، في خطوة لتشييد بؤرة استيطانية.

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وقال صاحب العقارات التي تم هدمها إن قوات الاحتلال سلمته قبل أسبوع إخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف قيسية، أن العائلة قامت بإخراج محتويات المنزل والمطعم، مع إغلاق المنطقة أمام دخول وخروج المواطنين.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، وتمثل المنطقة "ج" نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.