حريق في أحراش قرب صفورية وعيلوط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق، اليوم الإثنين، في أحراش بالمنطقة القريبة من صفورية وعيلوط، حيث استنفرت طواقم الإطفاء لإخماد النيران، وتم الاستعانة بطائرات لمنع انتشار ألسنة النيران في الأحراش.
ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد تلقت إخطارا عن حريق في الأحراش بالقرب من صفورية وعيلوط، حيث عملت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة على إخماد الحريق الذي شب في منطقة حرشية.
وعمل رجال الإطفاء على منع انتشار ألسنة النيران أكثر في الأحراش، وتم الاستعانة أيضا بـ4 طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد الحريق، فيما تمكنت الطواقم من السيطرة على الحريق، بحسب بيان سلطة الإطفاء.
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