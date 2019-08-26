شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان الكعبي يقترح حلاً لحملات التشوية الاخوانية ضد الامارات والان مع التفاصيل

قال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن "‏التفاوض بين مختلف الأطراف هو الحل الأمثل لما يدور".

وأضاف الكعبي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".

وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".