شكرا لقرائتكم خبر عن خلفان الكعبي يقترح حلاً لحملات التشوية الاخوانية ضد الامارات والان مع التفاصيل
قال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، أن "التفاوض بين مختلف الأطراف هو الحل الأمثل لما يدور".
وأضاف الكعبي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "حملات التشويه الذي نتعرض لها أفضل السبل لإيقافها هو بامتناع حكومة الشرعية عن الإساءة من منابر إعلامية معادية للتحالف".
وتابع: "جهود المملكة والإمارات مستمرة وتحالفهما لصالح المنطقة وان لم يستوعب البعض ذلك".
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