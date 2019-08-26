شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل النسيين بشبوة تلتحق بالانتقالي وتُساندها "العوالق" لإفشال مُخطط الإخوان والان مع التفاصيل

تتوالى مواقف القبائل في شبوة معلنة مساندتها للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد تحركات الإخوان.

وأعلنت قبائل في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، أمس، رفضها سياسة الإرهاب والتصعيد التي تنتهجها قوات عسكرية موالية لحزب «الإصلاح» الإخواني داخل عتق، وأخرى تم استقدامها من مأرب والجوف والبيضاء.

وقالت مصادر محلية وفق ما نشرته صحيفة «الاتحاد» الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "اليمن العربي" - «إن قبائل النسيين بني هلال إحدى أكبر قبائل شبوة أعلنت النفير العام والتمركز في منطقة تذوب في مديرية مرخة الفاصلة بين بيحان وعتق من أجل إفشال أي تعزيزات تستقدمها ميليشيات الإصلاح من أجل تفجير الأوضاع في المحافظة وزعزعة السكينة والاستقرار».

وأضافت أن عشرات الآليات المعززة بمسلحي القبائل تم نشرها في المناطق لمساندة التحركات التي تقوم بها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمحاربة الإرهاب الإخواني، متوعدة بضرب أي تعزيزات أو تحركات.

وساندت قبائل العوالق أيضاً تحركات قبائل بني هلال في إفشال المخطط الإرهابي لميليشيات الإصلاح بالتعاون مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لضرب أمن واستقرار شبوة ونهب ثرواتها النفطية.

Advertisements

وأكدت في بيان وقوفها مع «قوات النخبة الشبوانية» في التصدي لميليشيات «القاعدة» التي تقودها قيادات موالية لـ«الإصلاح» والتي حملتها مسؤولية ما يجري وما يحصل من سفك للدماء والدمار في المحافظة.

وأكدت أن ميليشيات الإصلاح العسكرية لن تمر في مناطقها وسيتم اجتثاثها في الميدان وإعادة الاستقرار والأمن لشبوة وتطهيرها من كل العناصر الإرهابية، داعية جميع أهالي المغرر بهم في صفوف ميليشيات الإصلاح لسحبهم فوراً من أيدي العصابات الإخوانية الداعشية.

وأكدت قوات النخبة الشبوانية أن ميليشيات الإصلاح القادمة من معسكرات الجيش الوطني تسعى إلى إغراق المحافظة بالفوضى ونشر الإرهاب.

وأوضحت في بيان أن هناك مشروعاً إخوانياً في شبوة يستغل حالياً القوات العسكرية في مأرب، وقالت إن عصابات الإخوان أوقفت جبهات القتال في مأرب وصنعاء وأعلنت الحرب ضد شبوة والمحافظات المحررة.

ودعت المغرر بهم من أبناء المحافظة للعودة إلى رشدهم ورفض الإملاءات التي تصدرها ميليشيات الإخوان تحت مسمى الجيش الوطني والدفاع عن مناطقهم في وجه العصابة الإرهابية. وأكدت أنها لن تسمح بتمرير مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في شبوة ما دامت هناك قوات وطنية.