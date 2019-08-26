شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: اليمنيون قادرون على معالجة الخلافات السياسية بدعم اخوتهم في التحالف والان مع التفاصيل

قال السفير السعودي محمد ال جابر إن ان اليمنيين قادرون على حل خلافاتهم السياسية بدعم من اخوتهم في دول التحالف.

وذكر ال جابر في منشور على موقع تويتر أن لیمنیون قادرون بدعم اخوتھم في التحالف على معالجة أي اختلافات سیاسیة بینھم طالما كانت ھذه الاختلافات تحت سقف الوطن الیمني".

وتابع: " أما من یعمل لتحقیق مصالح نظام طھران وأجندتھ على حساب الیمن، فسیواجھھ الیمنیون مھما كانت التحدیات والاختلافات الداخلیة، وسنكون صفاً واحداً الى جانبھم".

وجاء حديث ال جابر عقب بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والاماراتية حول الاوضاع في اليمن.