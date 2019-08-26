شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: بدء محادثات التجارة مع الصين "قريبا جدا" والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات التجارية مع الصين، بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وقال ترامب: "الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين الليلة الماضية لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات"، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق تجاري مع بكين وتهدئة الموقف.

Advertisements

وشهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل بلد المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.

وقال ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، مضيفا أن بكين تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة تشونغتشينغ مورننج بوست إن ليو، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 5 في 1 على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.