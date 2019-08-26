شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق الحوثي لصواريخ باليستية باتجاه جازان السعودية والان مع التفاصيل

أدانت البحرين، الإثنين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية باتجاه جازان السعودية.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، مساء الأحد، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان بالسعودية.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

وخلال شهري يوليو/تموز الماضي وأغسطس/آب الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.