الجبير: علاقة السعودية والإمارات ركيزة تحقيق الاستقرار بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، الإثنين، إن بلاده تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لمواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأوضح، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تشكل العلاقة المتينة التي تجمع السعودية بالإمارات ركيزة أساسية لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء مستقبل مشرق لها".

وأضاف: "يعمل التحالف العربي بقيادة السعودية وبجهود مقدرة من الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين".

وأكد أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم".