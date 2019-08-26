روسيا: "قفزة وجيزة" بمستوى الإشعاع بعد تجربة صاروخية

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رويترزالإثنين 2019/8/26 12:55 م بتوقيت أبوظبي
روس يتابعون آثار الانفجار - أرشيفية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، الإثنين، أنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي شمالي البلاد الشهر الجاري.
وأكدت الهيئة أن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث.
وذكرت الوزارة أن الصاروخ سينيفا العابر للقارات، والذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري دولجوروكي الصاروخ بولافا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودا صلبا.
وأضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وقالت: "أثناء عمليتي الإطلاق جرى التأكد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن".
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، في بيان أن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس ضمن تدريب قتالي.
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