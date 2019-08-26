استقالة الجنرالات واحتياطي الصين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: باحث فرنسي يحذر من دعم قطر للإرهاب في أوروبا، وأردوغان يواجه اتهامات باستخدام «داعش» ضد الأكراد، وحفيد مؤسس «الإخوان» يواجه دعوى قضائية جديدة باغتصاب جماعي، وحمدوك: ردود أمريكية إيجابية بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

كما تقرأون في السياسة أيضا: الإمارات والسعودية تؤكدان استمرار جهودهما لنصرة الشعب اليمني، وخالد بن سلمان: السعودية والإمارات حجر الزاوية ضد التطرف والفوضى، واستقالة الجنرالات.. أزمة جديدة تضاف إلى سجل أردوغان.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: بنك أبوظبي الأول: ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال باطلة ومرفوضة، وحرب التجارة.. احتياطي الصين من المعادن النادرة يثير مخاوف أمريكا، و"السعودي للتنمية" يضخ 100 مليون دولار لإنشاء مدارس وطرق بأفغانستان.

وفي الرياضة: فالفيردي ينفي ربط استبعاد راكيتيش أمام بيتيس بشائعات الرحيل.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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