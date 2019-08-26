ترامب يقول إنه"من المبكر جدا" عقد لقاء مع ظريف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنه "من المبكر جدا" عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قام بزيارة مفاجئة الأحد إلى بياريتس بجنوب غرب فرنسا خلال انعقاد قمة مجموعة السبع فيها.

وقال ترامب للصحافيين خلال القمة "أعتقد أنه من المبكر جدا لقاء" ظريف، وأشار إلى أنه أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على زيارته المفاجئة، مؤكدا أنه لا يسعى إلى "تغيير النظام" في طهران.